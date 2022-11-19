Петербуржец пытался зарубить фельдшера топором

Петербуржец пытался зарубить фельдшера топором
Фото: Unsplash

Полицейские Центрального района Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который напал на фельдшера скорой помощи с топором. В инциденте никто не пострадал.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе регионального ГУ МВД России, 18 ноября в 21:45 в полицию обратился фельдшер. По его словам, в квартире дома на улице Правда агрессивный мужчина ругался, размахивал топором, угрожая убить, и тем самым не давал оказать помощь пожилому гражданину в тяжелом состоянии.

Прибывшие к месту происшествия полицейские задержали 39-летнего неработающего мужчину. В его отношении был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в пушкинской школе подросток угрожал однокласснику ножом.

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