В школе Пушкина подросток угрожал однокласснику ножом

Днём 18 ноября к Правоохранителям обратилась жительница Пушкина, по словам которой ее несовершеннолетнему сыну угрожали в школе ножом. Как оказалось позднее, случай был не единственным.

Как стало известно Gazeta.spb, потерпевшему угрожал канцелярским ножом неизвестный школьник, требуя отдать ему деньги и личные вещи. В полицию также обращался отец одного из жертв разбоя, которому злоумышленник также угрожал ножом с целью завладеть личным имуществом.

В тот же день школьник был найден и пойман, после чего его доставили в следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. В 23:40 злоумышленник был задержан и направлен в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что одноклассник рассказал о петербуржском убийце пенсионерки. По его словам, он был замкнутым еще в школе.