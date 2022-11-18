Одноклассник рассказал о петербуржском убийце пенсионерки

В Пискаревском парке Санкт-Петербурга погибла 63-летняя местная жительница. Она была убита во время тренировки по скандинавской ходьбе. Нападавший сам позвал на помощь. По словам одноклассника, он всегда был замкнутым.

«Он замкнутый человек, я с ним практически не общался», – цитирует его слова телеканал 360.

Сообщается, что пенсионерка, проживавшая на улице Бутлерова в Калининском районе, 17 ноября вышла на тренировку. Там она встретилась с убийцей. Молодой человек не выбирал жертву, но подготовил два ножа для совершения преступления.

Подозреваемый напал на первую встреченную им прохожую и, как минимум, 15 раз ударил ее ножом. От ран петербурженка скончалась на месте. Нападавшего нашли на проспекте Непокоренных, где он обратился к прохожей с просьбой вызвать скорую помощь. Ей он также рассказал о том, что совершил убийство.