В России разработали наночастицы для борьбы с раковыми клетками

Новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями открыли ученые. Он работает определенным образом.

Специалисты НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» совместно с учеными из Красноярска разработали наночастицы, способные обнаруживать раковые клетки в человеческом организме и уничтожать их. Об этом журналистам рассказал директор предприятия Ринат Галеев.

Как сообщает ТАСС, по его словам, чтобы создать «нанороботов-убийц» к клетке-навигатору (аптамеру), которая запускается в кровоток для поиска очагов рака, прикрепляется металлический нанодиск. Как только они достигают раковых клеток, под воздействием магнитного поля, в которое помещается пациент, нанодиски начинают колебаться и фактически разрубают клеточную мембрану и саму клетку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили, как бактерии помогают раковым клеткам избежать иммунной реакции.