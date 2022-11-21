Петербургская полиция заподозрила ранее задержанного в причастности к эпизодам мошенничества над пенсионерами

Правоохранители связали несколько случаев обмана пенсионеров и пришли к одному подозреваемому. Он уже арестован.

Ранее, 14 ноября, в полицию Фрунзенского района Петербурга обратилась пенсионерка, 1942 года рождения, заявившая, что ей позвонила неизвестная и представилась ее дочерью. Она сообщила, что попала в ДТП и для решения вопроса без суда нужны деньги. Старушка передала 370 тысяч рублей. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Также 15 ноября с аналогичным заявлением обратилась другая пожилая жительница Фрунзенского района. Она отдала курьеру 860 тысяч рублей. В воскресенье, 20 ноября, полиция установила причастность к этим эпизодам мужчины, ранее задержанного за аналогичное преступление. Он остался под арестом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт по кибербезопасности рассказал, как мошенники выбирают жертв.