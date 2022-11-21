Из Пулково не вылетели несколько рейсов: есть и задержки

Вылетающие из Петербурга столкнулись с проблемами в понедельник. Несколько рейсов отменены.

В Пулково в понедельник, 21 ноября, отменили три рейса, еще ряд задержатся. Так, по состоянию на 14:00 не вылетел самолет в Худжанд «Уральских авиалиний» в час ночи, в Сургут компании «ЮТэйр» в 1:15. Задержался вылет в Апатиты перевозчика «Россия» в 11:00. Об этом свидетельствуют данные электронного табло аэропорта.

В течение дня не отправится рейс в Кишенев авиакомпании «Fly One», намеченный на 16:40. Задержатся отправления в Иркутск компании «S7» также в 16:40 и в Омск перевозчика «Северный Ветер» в 18:20.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково ввели третий уровень безопасности из-за угроз терактов. В режиме повышенной угрозы также работают столичные аэропорты. При данных обстоятельствах Шереметьево, Домодедово и Внуково работают впервые.