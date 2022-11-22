Туристы в Петербурге будут платить курортный сбор

Санкт-Петербург может присоединиться к регионам России, где взимается курортный сбор. Поправки были приняты во втором чтении в Государственной Думе.

До этого курортный сбор приходилось платить только в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, рассказали в пресс-службе Государственной Думы. Закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года, а с 2018 его начали взимать в нескольких регионах страны. Эксперимент был продлен до 31 декабря 2024 года включительно.

Как сообщает ТАСС, в новом списке окажутся Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус». Предполагается, что введение курортный сборов в этих регионах России окажут положительное влияние на доступность санаторно-курортного лечения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в 2023 году пассажирам верхних полок поездов хотят предоставить право на обед.