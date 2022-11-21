В 2023 году пассажирам верхних полок поездов хотят предоставить право на обед

Россиян ждет изменение, касающееся РЖД. Пассажирам верхних полок облегчат поездки.

В сентябре 2023 года у пассажиров верхних полок российских поездов может появиться законное право на обед. Соответствующий приказ подписали в Минтрансе. Согласно новым правилам, пассажиры верхних полок получат право завтракать в течение 30 минут в период с 07:00 до 10:00.

Как сообщают РИА новости, на обед пассажирам дадут не больше часа с 12:00 до 15:00. Поужинать будет возможно за полчаса с 19:00 до 21:00. Для многих путешественников это будет опорой в спорах с несговорчивым соседом снизу, не дающим воспользоваться столом для трапезы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РЖД займется строительством трех зданий у Музея железных дорог в Петербурге. Известно, что задание на разработку проекта планировки уже выдал Комитет по строительству и архитектуре.