В Петербурге доноры сдали больше 400 литров крови

Жители Санкт-Петербурга сдали больше 400 литров крови в рамках Молодежного дня донора. Акция длилась 5 дней и была приурочена к Международному дню студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Более 900 участников сдали 410 литров крови – такое количество может спасти жизни 2733 человек», – уточнили в сообщении, отметив, что Молодежные дни донора проводятся в Санкт-Петербурге два раза в год – весной и осенью.

Акцию организовал Фонд доноров вместе с проектом «Игровая вселенная ДонорGo». Поддержку также оказывал Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями вместе Фондом Президентских грантов.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге более миллиарда рублей потратят на ремонт школьных стадионов. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации.