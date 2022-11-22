В Петербурге пенсионерка напала на мужа с ножом

В Петербурге пенсионерка напала на мужа с ножом
Фото: Pxhere

В ночь с 21 на 22 ноября в Санкт-Петербурге местная жительница напала на мужа-пенсионера с ножом. Правоохранители получили сообщение в 22:57 через службу «112».

Как сообщили Gazeta.spb, прибыв на место происшествия, правоохранители «по горячим следам» задержали пенсионерку 1995 года рождения, которая ранила своего мужа ножом после совместного распития спиртных напитков.

Потерпевший пенсионер был госпитализирован в Александровскую больницу в тяжелом состоянии. В отношении нападавшей составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербургская полиция заподозрила ранее задержанного в причастности к двум эпизодам мошенничества над пенсионерами. Двум пожилым жительницам Северной столицы сообщили, что их дети попали в ДТП и потребовали передать деньги курьеру для решения данного вопроса.

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