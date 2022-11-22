В Петербурги задержали женщину, подозреваемую в убийстве дочери

В воскресенье, 20 ноября рядом с одним из домов, расположенных на улице Достоевского в Санкт-Петербурге, обнаружили тело девочки. 22 ноября в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили о задержании матери ребенка, подозреваемой в его убийстве.

«В настоящее время в качестве подозреваемой задержана 20-летняя женщина, снимающая комнату в коммунальной квартире, расположенной на 5-м этаже указанного дома», – уточнили в сообщении.

По данным ведомства, утром 20 ноября 2022 года женщина родила дочь, после чего выбросила ее через окно. Новорожденная скончалась на месте от травм, полученных в результате падения с большой высоты.

Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения. Расследование продолжается.

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