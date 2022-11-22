Россиянам раскрыли цену на новый «Москвич»

Россиянам раскрыли цену на новый «Москвич»
Фото: unsplash

Сборка новых модификаций «Москвича» начнется уже на этой неделе, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Специалисты компании «Росгосстрах» посчитали, во сколько обойдется россиянам новый автомобиль.

«Новый “Москвич” в нынешних условиях наверняка будет претендовать на право быть одним из самых популярных автомобилей среди жителей большого города», – цитирует РИА Новости руководителя продуктового блока ПАО СК «Росгосстрах» Дениса Макарова.

Как сообщается, на начальном этапе завод, до этого принадлежавший «Renault», будет производить под маркой «Москвич» аналог китайского JAC JS4. Автомобилистам предложат три модификации этой машины: вариант с более слабым двигателем обойдется в 1,6 млн рублей, более мощная версия и электрическая – в 2 млн рублей соответственно.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что «Автотор» планирует выпуск авто от трех новых партнеров.

автомобиль автопроизводство москвич росгосстрах


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые узнали, когда у младенцев появляется воображение
Путин принял участие в церемонии спуска на воду ледокола «Якутия» в Петербурге
В Петербурге открылся крупнейший фуд-молл в Европе
Мобильный оператор билайн улучшил качество связи в Петергофе
Россиянам раскрыли цену на новый «Москвич»
В Петербурги задержали женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Александра Ебралидзе признали банкротом в Арбитражном суде Петербурга
В Петербурге пенсионерка напала на мужа с ножом