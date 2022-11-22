«Автотор» планирует выпуск авто от трех новых партнеров

«Автотор» планирует выпускать автомобили от трех новых брендов. В будущем их число может стать еще больше.

«Пока о трех… В перспективе количество новых партнеров может увеличиться, но не до конца этого года. При этом из этих трех кто-то может и выпасть, все очень зыбко в условиях санкций», – рассказал глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов, отвечая на вопрос РИА Новости о новых партнерах автомобилестроительного холдинга.

Собеседник агентства не уточнил, какие именно организации будут сотрудничать с «Автотором», но подтвердил, что сотрудничество будет в том числе с компаниями из Азии. Производство будет запущено в конце 2022 года. Модели также пока остаются в секрете.

«Пока я не имею права об этом говорить из-за классических обязательств по соглашениям о конфиденциальности», – объяснил он.

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