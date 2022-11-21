Петербургские бизнесмены проигрывают казанским в гонке за активы на Востоке

Казанцы захватывают Петербургский бизнес. Все началось с сети заправок.

Бизнес из Татарстана в разных направлениях начал захватывать различные отрасли на территории Петербурга и Ленинградской области. Первым толчком стала покупка «Татнефтью» активов финской сети заправок Neste. Сделка была совершена в 2019 году.

Как сообщает Мойка78, позже «Татнефть» приобрела и завод финского производителя автомобильных шин Nokian Tyres. Один этот актив уже делает генерального директора нефтяной компании Наиля Маганова одним из крупнейших руководителей Европы. Другие казанские бизнесмены также приобретают активы в Северной столице и области. Не исключено, что казанец завладеет и активами шведской IKEA. В это время петербургские бизнесмены не знают, как подступиться к азиатским партнерам. Причина в проблемах с логистикой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Яндекс Маркет» выкупит остатки товаров IKEA в России. Они появятся в продаже до конца 2022 года.