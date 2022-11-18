«Яндекс Маркет» выкупит остатки товаров IKEA в России

«Яндекс Маркет» согласовал покупки всех оставшихся на территории России товаров шведской компании IKEA. Они появятся в продаже до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе компании.

«»Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года», – цитирует РИА Новости обращение «Яндекс Маркета».

Также отмечается, что соглашение касается больше, чем 20 миллионов товаров, относящихся ко всем категориям, представленным в шведской сети. Россияне смогут приобрести все от мебели до мягких игрушек и акссесуаров для хозяйства. Товары поступят в продажу до конца 2022 года.

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