Петербуржцам рассказали о борьбе с курением с помощью продуктов

Петербуржцам рассказали о борьбе с курением с помощью продуктов
Фото: Baltphoto / Дарья Иванова

Стало известно, как побороть тягу к курению с помощью еды. Есть набор продуктов.

В петербургском отделении Роспотребнадзора горожанам рассказали, как бороться с привычкой курить с помощью продуктов. Никотин и содержащиеся в сигарете смолы вредны для здоровья, а перебороть зависимость помогут фрукты и овощи. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства по региону.

Избавиться от пагубной привычки можно с помощью продуктов, богатых никотиновой кислотой. На первом месте по ее содержанию стоят помидоры. В них содержится до 42,8 нг/г данного вещества. В список попали перец картофель и баклажаны. Среди фруктов высоким содержанием кислоты отличаются манго и ананас.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам рассказали, как избежать инсульта. По словам врача Мясникова, его возникновению может поспособствовать ряд причин, включая курение, малоподвижный образ жизни, повышенный уровень холестерина и других.

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