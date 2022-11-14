Россиянам рассказали, как избежать инсульта

Россиянам рассказали, как избежать инсульта
Фото: Unsplash

Врач Александр Мясников рассказал, как можно избежать возникновения инсульта. По его словам, его возникновению может поспособствовать ряд причин, включая курение, малоподвижный образ жизни, повышенный уровень холестерина и других

«Сейчас есть холтеровское мониторирование, оно достаточно доступно. Когда вы носите аппарат, он измеряет вам давление ночью, днем, в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень и тогда уже менять лекарства более прицельно», – цитирует слова врача РИА Новости.

Отдельное внимание врач уделил курению, подчеркнув, что его можно считать хронической болезнью с рецидивами. Также следует уменьшить количество потребляемой соли и отслеживать уровень сахара и холестерина в крови.

«Если у вас инсульт, значит, у вас были предвестники, минимум, за 10-15 лет до того […] Если мужчина раз в день не вспотел, то его здоровье под угрозой», – подчеркнул Александр Мясников.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что врач рассказал о полезных для нервной системы напитках.

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