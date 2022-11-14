Россиянам рассказали, как избежать инсульта

Врач Александр Мясников рассказал, как можно избежать возникновения инсульта. По его словам, его возникновению может поспособствовать ряд причин, включая курение, малоподвижный образ жизни, повышенный уровень холестерина и других

«Сейчас есть холтеровское мониторирование, оно достаточно доступно. Когда вы носите аппарат, он измеряет вам давление ночью, днем, в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень и тогда уже менять лекарства более прицельно», – цитирует слова врача РИА Новости.

Отдельное внимание врач уделил курению, подчеркнув, что его можно считать хронической болезнью с рецидивами. Также следует уменьшить количество потребляемой соли и отслеживать уровень сахара и холестерина в крови.

«Если у вас инсульт, значит, у вас были предвестники, минимум, за 10-15 лет до того […] Если мужчина раз в день не вспотел, то его здоровье под угрозой», – подчеркнул Александр Мясников.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что врач рассказал о полезных для нервной системы напитках.