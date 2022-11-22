Синоптик дал прогноз на конец осени в Петербурге

Почти за две недели до наступления календарной зимы в Северной столице выпал снег и ударили морозы. Возвращения тепла в этом месяце не случится, но и холодным остаток ноября не будет, рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на эксперта, до начала декабря в Санкт-Петербурге будет властвовать антициклон. В этот период погода в городе будет зимней, но не холодной.

«В этот период ожидается погода зимняя, но не холодная – с температурами отрицательными. Они будут колебаться от минус 2-х до минус 10-ти градусов. Почти без осадков. Однако небольшой снежный покров в городе может установиться. В области уже сейчас – до 10 сантиметров снега», – рассказал Юрий Куткевич.

Он также предупредил, что при таких погодных условиях дороги покрываются льдом, в связи с чем автомобилистам следует проявлять дополнительную осторожность на дорогах.