Автоэксперт Вячеслав Михайлович Субботин

Некоторое время назад глава совета директоров российского холдинга «Автотор» Валерий Горбунов заявил, что предприятие запланировало производство автомобилей от трех новых брендов. Gazeta.spb узнала, как обстоят дела на российском рынке машин у автоэксперта Вячеслава Субботина.

«Потребность российских автомобилистов закрывается на 100%. Как завозили машины, так и будут завозить. Главное ограничение – это сумма», – рассказал собеседник издания, отметив даже в условиях ухода западных производителей, потребители не начали изменять своим предпочтениям.

По его словам, российские машины, в особенности производимые компанией «АвтоВАЗ», не стали покупаться чаще. То же касается, добавил Вячеслав Субботин, и китайских авто – ни те, ни другие потребитель в России не готов приобретать из-за проблем с конструкцией и производительностью.

«Основной рынок Китая – внутренний, так что они особо и не переживают», – добавил эксперт.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что россиянам раскрыли цену на новый «Москвич».