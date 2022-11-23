В Госдуме рассмотрят запрет на пропаганду ЛГБТ

В среду, 23 ноября, на планерном заседании депутаты Государственной Думы во втором чтении рассмотрят законопроект о запрете на пропаганду нетрадиционных отношений (ЛГБТ).

Как сообщили в официальном telegram-канале Государственной Думы, запрет коснется пропаганды ЛГБТ, насильственных действий сексуального характера и смены пола.

Главными инициаторами законопроекта выступают председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Соавторами проекта стали почти 400 депутатов.

Под запрет попадут материалы в интернете, масс-медиа, книги, аудиовизуальные сервисы, реклама и кино. Согласно новому законопроекту, если фильм содержит материалы, пропагандирующие ЛГБТ, на него не выдадут прокатное удостоверение.

Кроме того, в новом законе предусмотрено создание механизма, который не даст детям слушать или смотреть материалы, содержащие запрещенную информацию на платных сервисах. Сначала понадобится подтвердить возраст через специальный код.

Также ранее Александр Хинштейн прокомментировал заявление президента одного из крупнейших издательств «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, который утверждает, что 50% всех книг могут попасть под закон против ЛГБТ из-за «размытости формулировок». По мнению инициатора законопроекта качественная литература не будет им никак ограничена.

Отдельные эксперты считают, что в долгосрочной перспективе запрет на пропаганду ЛГБТ в его нынешнем виде может иметь негативные последствия. Например, рост интереса к пиратству:

«Пиратский трафик уже вырос на 20% с декабря прошлого года по август 2022-го, соответственно он вырастет еще больше», – сообщил ТАСС генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. По его словам, более четкие критерии могли бы исправить ситуацию.

Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят от 50 до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 до 800 тысяч — для должностных лиц и от 800 тысяч до 5 миллионов рублей — для юридических лиц. Нарушение запрета также может привести к приостановке деятельности компании на срок до 90 суток.

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