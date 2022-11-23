В Петербурге утвердили бюджет на ближайшие три года

В Петербурге утвердили бюджет на ближайшие три года
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

В среду, 23 ноября, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили бюджет города на ближайшие три года. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский.

«На поддержку граждан заложено 122,7 млрд рублей. Более 72 млрд пойдут на прямые денежные выплаты», – написал он в своем официальном telegram-канале, добавив, что более двух миллионов жителей Северной столицы получат помощь.

Также отмечается, что в 2023 году доходы бюджета Санкт-Петербурга составят 1,048 трлн рублей, расходы – 1,195 трлн рублей. Дефицит оценивается в 146,8 млрд рублей. Следует уточнить, что бюджет по-прежнему будет ориентирован, в первую очередь, на социальные нужды.

Так, например, на поддержку вышеуказанных двух миллионов граждан выделяет 122,7 млрд рублей. Свыше 72 млрд пойдут на прямые денежные выплаты.

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