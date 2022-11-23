Петербуржцам рассказали, какие льготы полагаются детям мобилизованных

В конце октября мобилизация в Санкт-Петербурге подошла к концу, но граждане до сих пор заинтересованы в том, какие льготы полагаются семьям участников специальной военной операции (СВО). Gazeta.spb выяснила, какие меры социальной поддержки предусмотрены для их детей.

Как сообщается, дети участников СВО, в том числе мобилизованных, зачисляются в детские сады и школы вне очереди. Также им положены бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Заявление на зачисление в образовательное учреждение или на получение льготной путевки можно подать в МФЦ. 37 петербургских семей уже воспользовались этими возможностями.

Следует отметить, что гражданам, входящим в льготную категорию, необходимо указать данные о родителе, который является участником СВО или мобилизованным.

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