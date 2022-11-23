Легенды Петербурга стали объектом культурного наследия: топ историй, которые должен знать каждый житель города

Легенды и мифы Петербурга признали объектом нематериального культурного наследия. Таинственные рассказы об истории Северной столицы вошли в Антологию народной культуры. Газета.СПб решила вспомнить самые необычные мифы и истории о Северной столице.

Существует легенда, что во время первых зимних празднований Нового года в Петербурге существовал штраф за неявку на массовые гуляния. Не явившихся на маскарады дворян под предлогом болезни осматривали врачи и, если легенда не подтверждалась, то вельможе выписывался штраф – он на глазах у всех должен был выпить огромную чару водки.

Однако, не все легенды Петербурга такие безобидные. Большинство мифов, связанных с Северной столицей включают в себя призраков и другую нечисть.

Например, ходила легенда, что в Зимний дворец перед смертью монарха является Ангел смерти, который выглядит один в один как правитель. История, например, рассказывает, что такой визит был во время правления Екатерины Второй. Она, согласно мифу, сразу поняла, что происходит и упала в обморок, а через несколько дней скончалась.

Кстати, с императрицей связана, пожалуй, самая известная городская легенда. Она рассказывает о кладе, который зарыт под памятником Екатерины Второй на площади Островского. Поговаривают, что когда площадку готовили к установке монумента, состоятельные дамы из толпы бросили в яму свои драгоценности. Но найти клад так никому и не удалось.

Еще один памятник, с которым связано множество легенд находится на Сенатской площади. Фигура Петра Великого, как считал Александр Первый оберегает город от врагов. По легенде, молодой император увидел во сне своего предка во время Отечественной войны 1812 года – тогда Медного всадника хотели эвакуировать из Петербурга. Петр дал наказ, что пока его образ стоит на месте, городу нечего опасаться. Миф получил новый виток популярности во время блокады в Великую Отечественную войну. Ленинградцы верили, что если оставить памятники Петру Первому и другим полководцам в Петербурге, то фашисты не смогут захватить город, окруженный врагом со всех сторон. Впрочем, так оно и получилось.

Есть и история, связанная с особняком Брусницыных на Васильевском острове. Легенда гласит, что аристократы в начале XX в. нашли в Италии необычные зеркало, а продавец утверждал, что оно находилось в усыпальнице графа Дракулы и способно приносить одни несчастья. Хозяева дома в сказку не поверили, но после установки зеркала с каждым, кто смотрелся в него начинали происходить странные вещи: портилось настроение, одолевали несчастья. Артефакт убрали подальше, но по легенде оно до сих пор заперто в одних из комнат особняка. Кстати, правда ли это мы узнаем совсем скоро, Смольный намерен реконструировать особняк Брусницыных и открыть там Дворец бракосочетаний.

Касаются Петербурга и древние египетские легенды. Например, в Эрмитаже можно найти Сехмет — богиня войны с телом женщины и головой львицы. Она, согласно древнему мифу, задумала уничтожить человечество, но другие боги оказались более снисходительны и подсказали способ умирить гнев богини: для этого перед ней нужно было разлить красное вино, напоминающее по виду кровь. Опьяненная Сехмет забывала о своих планах. Сейчас же легенда рассказывает, что накануне серьезных потрясений у статуи богини в Эрмитаже на коленках проступает красная жидкость.

Предзнаменованием бед петербуржцы считают пропажу строительных лесов со Спаса на Крови. Причем этой легенде всего полвека. В 1970 году началась реставрация храма и были установлены строительные леса. Но процесс надолго затянулся, поэтому жители города привыкли к виду церкви, окруженной лесами. В итоге петербуржцы придумали пророчество: якобы советская власть продлится до тех пор, пока остаются леса вокруг Спаса на Крови. Сняли их как раз накануне путча в августе 1991 года. Сейчас храм снова окружен лесами, но если их начинают снимать, петербуржцы считают это дурным знаком.