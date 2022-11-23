Детям мобилизованных могут выделить бюджетные места в вузах

С 2023 года дети мобилизованных россиян смогут получить бюджетные места в вузах. Соответствующая возможность была заложена в проекте бюджета на 2023 год, принятом во втором чтении.

Как сообщает Петербург2, детя граждан России, призванных в рамках частичной мобилизации, могут выделить дополнительные бюджетные места в вузах в следующем году. Это учли в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

«Совет Федерации направлял в Госдуму ко второму чтению проекта бюджета поправки о выделении дополнительных бюджетных мест в вузах для детей мобилизованных, эти поправки были учтены в рамках резервного фонда при принятии бюджета во втором чтении», – заявил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Ранее уже поступала информация о том, что дети участников СВО, в том числе мобилизованных, зачисляются в детские сады и школы вне очереди. Также им положены бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.