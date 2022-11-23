В первый день зимы в Петербурге откроется каток в 4 тыс. квадратных метров

На Елагином острове 1 декабря 2022 ноября состоится открытие Большого катка. Его площадь составит 4000 квадратных метров, из-за чего он сохранит статус самого большого искусственного катка Северной столицы.

Как стало известно Gazeta.spb, каток разместится в самом центре архитектурно-паркового ансамбля Елагина острова и будет работать даже в плюсовую температуру, вплоть до марта 2023 года. Посетить его смогут все желающие, в период с 09:00 до 11:00 – совершенно бесплатно.

Билеты на последующие сеансы катания обойдутся петербуржцам в сумму от 200 до 400 рублей – цену будет определять как день, так и время суток. Также следует отметить, что для посетителей катка обустроят специальную зону отдыха. Там же будет находиться фудкорт с горячими напитками.

Ранее Gazeta.spb рассказала, где в Санкт-Петербурге можно прокатиться на коньках уже сейчас.