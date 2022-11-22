Лесная сказка и порт: где в Петербурге покататься на коньках уже сейчас

В Петербурге начал появляться первый снег, на магистралях — новогодние украшения, а значит – самое время доставать коньки. Насладиться одним из главных зимних развлечений в Северной столице можно уже сейчас. Сдаем все явки и пароли, где корты для катания и обрабатывания пируэтов и акселей, уже открыты.

Уже с конца октября в «Охта Парке» работает живописный каток с необычными трассами. Его площадь более 5 тыс. кв. м., так что будет где развернуться и опытным фигуристам, и новичкам. Для начинающих в этом году «Охта-парк» подготовил вводный инструктаж по технике безопасного катания на коньках. На катке можно найти упражнения для разминки, полезные рекомендации по индивидуальному подбору инвентаря и инструкцию по базовым движениям на коньках.

Стоимость посещения в будние дни 700 рублей, детский тариф действует до 13 лет (500 рублей за катание). В выходные развлечение обойдется в 900 рублей с человека при визите до 12:00, позднее – 1100. За прокат готовьте еще 500 рублей в будни и 600 – в выходные.

Первым в Петербурге открылся каток в «Севкабель Порту». Арендовать спортивный инвентарь и нарезать круги, показывая свое мастерство, петербуржцы и туристы могли уже на минувших выходных. За качество покрытия горожане могут не переживать – лед искусственный и выдерживает тепло до +10 градусов. Поэтому сезон зимних развлечений можно смело открывать. Из бонусов – красивый вид на залив.

На часовой сеанс катания любителям коньков предстоит заплатить 300 рублей в будни и 420 рублей в выходные. Вечером тариф чуть выше: 360 рублей с понедельника по четверг, 480 рублей в пятницу и 540 в субботу и воскресенье. Плюс аренда коньков – 480 рублей.

Следом, 26 ноября, открыться обещает традиционный каток в «Новой Голландии». Его площадь составить 2000 кв. метров – чуть меньше, чем на «Севкабеле». Вокруг ледового поля оборудована галерея со скамейками для переобувания и камерами хранения. Отличительной особенностью этого катка станут тематические сеансы: в это время можно кататься под симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, сказочные гимны классических композиторов, музыку роллердромов и итальянских дискотек и другие авторские подборки.

Вход для детей до 6 лет – 50 рублей. Взрослым с понедельника по четверг утром до 12:00 нужно будет заплатить 150 рублей. до 16:00 – 300, если планировать сеанс катания позднее, то 400 рублей. С пятницы по воскресенье тариф вырастет до 500 рублей, а в праздничные дни до 700. Аренда коньков – 450 рублей.

Если нет желания кататься на улице, лучше отправиться на каток в Ледовом дворце. Только учитываете, что шанс покататься в ноябре будет только 27 ноября. В остальное время площадка будет закрыта для посещения. Кроме этого, согласно сайту дворца, аренда инвентаря временно недоступна, поэтому нужно взять собственный.

Стоимость часового сеанса катания фиксированная: 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей до 7 лет.

1 декабря откроется и каток на Елагином острове. Он станет самым большим в городе. Пока других подробностей о нем нет. Впрочем, если ориентироваться на прошлый год, не исключено, попасть на него можно будет бесплатно, если встать пораньше. После 11:00 в прошлом году стоимость билета была 200 рублей в будни и 300 в выходные и праздники.