Молодой петербургский учитель истории скончался в зоне СВО

Молодой петербургский учитель истории скончался в зоне СВО
Фото: unsplash

Педагог из Петербурга преподавал несколько лет в школе. Его мобилизовали в сентябре.

Петербургский учитель Владислав Пивнюк погиб в зоне специальной военной операции на территории Украины. Ему было 29 лет. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Приморского района.

Преподаватель четыре года вел уроки истории и обществознания в школе №253 имени капитана 1-го ранга П. И. Державина. Петербуржец попал под частичную мобилизацию в конце сентября. В районной администрации отметили, что дата и обстоятельства его гибели неизвестны. Информации о похоронах тоже пока нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что многодетные семьи освободят от частичной мобилизации: это касается тех, у кого четверо и более несовершеннолетних детей. Депутаты всех фракций Госдумы внесли в палату соответствующий законопроект. На данный момент освобождены только такие семьи с детьми до 16 лет.

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