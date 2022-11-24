Молодой петербургский учитель истории скончался в зоне СВО

Педагог из Петербурга преподавал несколько лет в школе. Его мобилизовали в сентябре.
Петербургский учитель Владислав Пивнюк погиб в зоне специальной военной операции на территории Украины. Ему было 29 лет. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Приморского района.
Преподаватель четыре года вел уроки истории и обществознания в школе №253 имени капитана 1-го ранга П. И. Державина. Петербуржец попал под частичную мобилизацию в конце сентября. В районной администрации отметили, что дата и обстоятельства его гибели неизвестны. Информации о похоронах тоже пока нет.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что многодетные семьи освободят от частичной мобилизации: это касается тех, у кого четверо и более несовершеннолетних детей. Депутаты всех фракций Госдумы внесли в палату соответствующий законопроект. На данный момент освобождены только такие семьи с детьми до 16 лет.