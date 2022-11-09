Многодетные семьи освободят от частичной мобилизации: это касается тех, у кого четверо и более детей

Многодетные семьи, в которых есть четверо и более несовершеннолетних, могут освободить от частичной мобилизации. Законопроект внесли в палату.

Многодетные российские семьи, в которых есть четверо и более детей до 18 лет, будут освобождены от частичной мобилизации. Депутаты всех фракций Госдумы внесли в палату соответствующий законопроект.

В пояснительной записке указано, что депутаты считают необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет. На данный момент освобождены только такие семьи с детьми до 16 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что со следующего учебного года в российских школах появится новый предмет – «Начальная военная подготовка». Об этом сообщил министр просвещения Кравцов. Напомним, что ранее в Минобороны данную инициативу поддержали.