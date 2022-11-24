С 2023 года российские компании будут отчитываться о выбросах парниковых газов

Фирмам, занимающимся отходами, нужно приготовится. Отчеты затребуют уже к лету.

Предприятиям из сферы обращения с отходами стоит уже сейчас задуматься о подготовке отчетов по выбросам парниковых газов. Об этом заявили в Российском экологическом операторе. Отчетность о выбросах парниковых газов необходимо предоставить до 1 июля 2023 года. Это касается всех, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются компостированием, сжиганием твердых коммунальных отходов и захоронением твердых коммунальных отходов, сопровождающимся выбросами парниковых газов, эквивалентными 150 и более тысяч тонн углекислого газа (CO2).

Как сообщает телеканал «360», по словам советника генерального директора по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергея Егоршева, для предприятий провели разъясняющий вебинар, на котором рассказали о новом законодательстве.