Врач раскрыл, как увеличить работу мозга с помощью дыхания

Специалист рассказал о правильном дыхании. Поможет простое упражнение.

Ученые в Пенсильвании открыли, что с помощью дыхания можно улучшить работу мозга. О том, как правильно это делать, рассказал врач общей практики Борис Шеляпин. По словам специалиста, данная функция может быть как автоматической, так и регулироваться произвольно. Дело в том, что человек может не только помочь себе, пользуясь этим, но и навредить.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», есть две проблемы с дыханием. Первая – человек дышит неполно. В таком случае дышит человек только грудью, чаще всего, так дышат женщины. Вторая связана с постоянными стрессами – при нервном напряжении человек дышит чаще.

Практики лучше выполнять следующим образом: стоя начать с круговых движений руками с приемлемой амплитудой. После поочередно наполнять воздухом разные части грудной клетки – верхнюю, среднюю и нижнюю часть. На каждую осуществлять до пяти взмахов руками. Выдохнут в конце упражнения, повторить на другой стороне.

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