В аптеках Петербурга начнут производить лекарства

Российские аптеки могут вернуться к забытому с 2010 года режиму работы. Закон, возможно, начнет действовать с осени 2023 года.

В петербургских аптеках планируют запустить аптечное производство лекарств. Благодаря этому горожане смогут приобретать недорогие и эффективные средства. Инициативу уже одобрили в Госдуме во втором и третьим чтениях.

Согласно законопроекту, аптечные и ветеринарные организации, имеющие право на фармацевтическую деятельность, получат возможность использовать лекарственные средства при изготовлении лекарств вместо фармацевтических субстанций. Также будет исключен запрет на изготовление препаратов, прошедших регистрацию в РФ. Инициативу в 2019 году внесли депутаты Баталина, Фаррахов и Петров. Она вступит в силу с 1 сентября 2023 года, если документ будет утвержден в Совете Федерации и подписан президентом Путиным.

В 2010 году приняли 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», который запрещал использовать в аптечном производстве конечные лекарственные формы, а также менять дозировку готового препарата. Тогда решение приняли в связи с тем, что с 90-х годов начала меняться концепция аптек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, почему в петербургских аптеках был дефицит антибиотиков.