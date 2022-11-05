Стало известно, почему в петербургских аптеках был дефицит антибиотиков

В Петербурге осенью наблюдался дефицит антибиотиков. Специалист рассказала, почему.

Жители Петербурга осенью столкнулись с проблемой: из аптек и интернет-магазинов исчезли антибиотики «Амоксициллина», «Аугментин», «Панцеф», «Экоклав». Директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова пояснила, с чем был связан дефицит. Информация об этом размещена на портале «Объясняем.рф».

Специалист рассказала, что осенью спрос на антибиотики становится выше, потому что обостряются инфекционные заболевания. Но закупаться препаратами не стоит. Есть российские аналоги, которые легко подобрать с помощью врача. Дефицит возник из-за недостатка лекарственных субстанций, часть из которых закупают в Индии и Китае.

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