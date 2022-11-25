Песков опроверг информацию о «мобилизации страны»

В Кремле отрицают возможность полной мобилизации. Об этом заявил прессек.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в стране объявят полную мобилизацию. Она бы затронула всех солдат и офицеров, а также экономику, писали некоторые СМИ. По словам представителя Кремля, информация не соответствует действительности.

Как сообщают РИА новости, объявить полную мобилизацию глава государства якобы должен был во время обращения в конце года. Но в Москве заверили, что такого не будет. Минобороны 28 октября отчиталось перед Путиным о завершении призыва по частичной мобилизации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, какие льготы полагаются детям мобилизованных. Дети участников СВО, в том числе мобилизованных, зачисляются в детские сады и школы вне очереди.