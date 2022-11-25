В Петербурге стартует Черная пятница: как выйти из круговорота скидок с выгодой

В Петербурге начинается черная пятница. Эти выходные магазины, особенно одежды и бытовой техники ждут рекордного наплыва клиентов и готовы выкладываться на полную. Причем маркетологи утверждают, обмана уже можно не бояться, многие производители и поставщики поняли, что мнимыми скидками клиентов не привлечешь.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в прошлом году россияне потратили на черную пятницу 85 млрд рублей, причем вырос интерес к короткому периоду распродаж в два раза, по сравнению в пандемийным 2020. В этом году – магазины столкнулись с падением потребительской активности, поэтому не исключено, что за счет распродаж, смогут поправить ситуацию с числом активных клиентов. Есть и другой вариант – скидки останутся незамеченными большинством.

«В этом году прогнозировать результаты Черной пятницы сложно – слишком много факторов, которые могут сыграть против, но могут и за. Потребительская активность находится в худшем положении за последние годы. Но распродажа еще может привлечь покупателей. Эти три дня россияне будут воспринимать как единственный шанс купить то, на что сформировался отложенный спрос», — рассказывает «Газете.СПб» финансист Александр Куликов.

У производителей и поставщиков, при этом «черная пятница» действительно, черная, говорят эксперты. Снижение цен на 50-70% требует тщательной подготовки и дополнительных вложений: как минимум в дни повышенного ажиотажа нужно выводить в магазины больше сотрудников, да и маржинальность от продаж в этот период падает.

«Еще до пандемии у крупных брендов была актуальной проблема — потребитель в России упорно ждал распродаж. Если подсчитать, их было минимум пять: два мидсейла весной и осенью, две крупные распродажи при смене сезонов и Черная пятница. То есть вещи со скидками можно было найти круглый год, все эти процессы плавно перетекали из одного в другое: мидсейл мог идти параллельно распродаже остатков прошлой коллекции, выходить на Черную пятницу, которая в свою очередь близка к рождественским и новогодним скидкам. Поэтому часть якорной аудитории масс-маркета никогда, в буквальном смысле, не платила полную сумму товара. Это не только российская особенность. В странах ЕС хорошо видно, как падают продажи в конце сентября-октябре, хотя это начало нового сезона. Затем на Черную пятницу приходится пик, и до середины декабря рынок снова фиксирует падение», — признается эксперт в области фэшн-торговли, маркетолог Платон Туков.

Однако, локальные производители редко болели постоянными распродажами. Поэтому, поставщики в Черную пятницу могут собрать в магазине постоянных покупателей, тех, кто с брендом знаком, но никогда не доходил до покупки, а также случайно бродящих по ТЦ клиентов. Причем на удержание последних и работают скидки. Если потребитель получит позитивный опыт покупки, быструю доставку и ненавязчивый заботливый сервис, велика вероятность, что он запомнит магазин и вернется снова. А значит вложения в распродажу отобьются. А вот устраивать мнимые скидки, это прямой путь к прощанию с клиентами.

«Накрутка цен перед Черной пятницей, а потом мнимые скидки до старых цен уже перешло в разряд мифов. Если на старте акции в России в 2013 году участники акции действительно могли так делать, то сейчас – главная задача удержать покупателя на будущее. А если у него будет ощущение, что его обманули, он не вернется. Грешить этим могут неопытные продавцы на маркетплейсах, но это ничего не даст. Во-первых, ценообразование на электронных площадках легко отслеживается инфографикой, во-вторых наши потребили настолько боятся обмана, что сравнивают цены на один и тот же товар на разных площадках», — добавляет Туков.

Чтобы избежать откровенного обмана с накруткой цен, сотрудники магазинов советуют найти картинку желаемой вещи в интернете и прогнать ее через поиск. Так «на руках» у покупателя будет выбор между разными поставщиками. То же касается и бытовой техники, лучше заранее знать конкретную модель желаемого гаджета.

Чего точно стоит опасаться, так это фишинговых сайтов, если для участия в Черной пятнице будет выбран интернет-шопинг. Лучше несколько раз проверить написание адреса магазина, чтобы не отправить деньги мошенникам. Стоит отметить, что чаще всего подделывается официальный сайт акции, гнаться за каждым конкретным магазином злоумышленники не будут.

Маркетологи также советуют петербуржцам, которые захотели приобщиться к Черной пятнице, не тянуть с шопингом и отправляться за покупками в первые часы распродаж. Это связано с тем, кто количество товаров с самими большими скидками может быть серьезно ограничено – распродавать все запасы в эти дни никто не собирается, это не ликвидация. Поэтому список для покупок лучше составить заранее.

Кроме этого, специалисты советуют задуматься о покупке подарков на Новый год в этот период. Как правило, к концу ноября у многих ритейлеров уже появляются товары с соответствующей тематикой. Во время Черной пятницы скидки распространяются и на них, ведь до особого ажиотажа еще несколько недель.