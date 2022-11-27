В Петербурге снова зафиксировали больше 500 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки больше 500 человек заболели COVID-19. Соответствующие данные были представлены Оперативным штабом по борьбе с COVID-19.

В течение последних 24 часов положительные результаты тестов на коронавирус получили 547 жителей Северной столицы – самый высокий показатель за весь ноябрь текущего года.

С другой стороны, число случаев, потребовавших госпитализаций, продолжает сокращаться. Лечение в медицинских учреждениях потребовалось 72 петербуржцам. Еще 296 человек смогли побороть COVID-19.

В то же время смерть все еще достаточно высока. Так за прошедшие сутки от болезни скончались 14 пациентов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за день в России госпитализировали больше тысячи человек с COVID-19. 1321 заболевшему потребовалась госпитализация. Это на 5,3% больше, чем днем ранее, следует из данных, предоставленных Оперативным штабом по борьбе с инфекцией.