В Ленобласти 29 ноября примут решение, которое может закончиться банкротством «ЛОЭСК»

Комитет по тарифам Ленобласти во вторник, 29 ноября, примет решение, которое может обернуться банкротством одного из крупнейших поставщиков электричества в регионе.

Как выяснили журналисты 47news, в этот день комитет определит необходимую валовую выручку (НВВ) для двух компаний – «Россети Ленэнерго» и «ЛОЭСК». НВВ – объем средств, которые нужны компании для ведения свой деятельности.

“ЛОЭСК” подал тарифную заявку на 2023 год. Сколько им дадут, неясно, но планируется изъять 5 млрд. Заявка «ЛОЭСК» срезана по двум десяткам параметров – от аренды до отчислений на соцнужды. И противоречивая добавка — финансовое состояние компании нестабильно.

За последние три года НВВ для «Ленэнерго» составляла 16-19 млрд рублей, для «ЛОЭСК» – 1,5-5 млрд рублей. При этом прибыль первой компании поднялась, а у второй опустилась до убытка почти в 600 млн.

«ЛОЭСК» ежегодно получал меньше НВВ, чем просил, а нехватку денег, судя по всему, мог компенсировать кредитами. В обсуждениях возможных долгов компании звучала цифра 8 млрд рублей, при том что для начала процедуры банкротства достаточно долга, например, в миллион.

В сценарии, когда банкротится один из крупнейших в регионе поставщиков электричества, пострадавшими могут оказаться дольщики, под угрозой окажутся социальные объекты. Когда строятся такие объекты и жилые дома застройщик выплачивает аванс за подключение к сетям, а энергетики строят необходимые мощности. Нетрудно представить, что случиться при разрыве такой цепочки.

Кроме того, из-за роста долговой нагрузки и срезания НВВ у «ЛОЭСК» может возникнуть ситуация, когда денег не хватит, к примеру, на ремонт сетей, что чревато авариями и отключениями.

На этом фоне удивительно, что за два дня до принятия судьбоносного решения глава комитета по тарифам Евгений Андреев не ответил на звонки журналистов 47 news, которые, казалось, могут связаться в Ленобласти с кем угодно.