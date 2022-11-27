В Петербурге пенсионерка спасла бывшего мужа, найденного избитым

В пятницу, 25 ноября в службу «112» поступило сообщение от пенсионерки из Санкт-Петербурга, которая нашла около 21:15 в квартире на улице Ворошилова своего бывшего мужа. Пенсионер был избит.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 01:00 из Александровской больницы, куда доставили потерпевшего, поступили сведения о том, что он получил множественные травмы. Его состояние оценивалось как тяжелое.

В 10:30 в субботу, 26 ноября, потерпевший скончался от полученных повреждений. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который делал ремонт в квартире убитой 27-летней женщины. О исчезновении днем ранее полицейским сообщил ее знакомый.