В Петербурге задержали мастера по ремонту, подозреваемого в убийстве клиентки

Днем 24 ноября житель Приморского района Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о пропаже своей 27-летней знакомой. Ее тело нашли в строящейся квартире. Мигрант, отвечавший за ремонт, был задержан по подозрению в убийстве.

«25 ноября […] сотрудниками полиции был осуществлен осмотр квартиры по указанному адресу, в ходе которого в углу, между мешками со строительным мусором, был обнаружен труп хозяйки, завернутый в полиэтилен», – сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В течение двух последующих суток полицейские разыскивали 41-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который проводил ремонт в квартире убитой. 27 ноября он был задержан.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге объявили в розыск мигранта, подозреваемого в убийстве.