В Петербурге объявили в розыск мигранта, подозреваемого в убийстве

В пятницу, 25 ноября, сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 41-летнего гражданина страны ближнего зарубежья. Он подозревается в убийстве 27-летней местной жительницы, тело которой было найдено днем ранее.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 ноября в 16:40 мужчина 1983 года рождения сообщил в полицию Приморского района об исчезновении его 27-летней знакомой. Днем ранее она поехала в свою квартиру на Студенческой улице, где до этого велись ремонтные работы.

Один день спустя полицейские осмотрели квартиру и нашли в углу, между мешками со строительным мусором, был обнаружен тело хозяйки, завернутое в полиэтилен.

Позднее правоохранители объявили в розыск гражданина страны ближнего зарубежья, который проводил ремонтные работы в квартире убитой.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что у ранее задержанного с пакетиком петербуржца дома нашли почти полтора килограмма наркотика.