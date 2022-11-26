В Петербурге объявили в розыск мигранта, подозреваемого в убийстве

В Петербурге объявили в розыск мигранта, подозреваемого в убийстве
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В пятницу, 25 ноября, сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 41-летнего гражданина страны ближнего зарубежья. Он подозревается в убийстве 27-летней местной жительницы, тело которой было найдено днем ранее.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 ноября в 16:40 мужчина 1983 года рождения сообщил в полицию Приморского района об исчезновении его 27-летней знакомой. Днем ранее она поехала в свою квартиру на Студенческой улице, где до этого велись ремонтные работы.

Один день спустя полицейские осмотрели квартиру и нашли в углу, между мешками со строительным мусором, был обнаружен тело хозяйки, завернутое в полиэтилен.

Позднее правоохранители объявили в розыск гражданина страны ближнего зарубежья, который проводил ремонтные работы в квартире убитой.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что у ранее задержанного с пакетиком петербуржца дома нашли почти полтора килограмма наркотика.

розыск преступников убийство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Глава «Справедливой России» не поверил данным об удовлетворенности россиян ...
Петербуржцам рассказали, что делать при утрате банковской карты
«Матерью-героиней» впервые за 30 лет стала петербурженка
Самолет, летевший в Петербург, экстренно сел в Новосибирске
В Петербурге трое в масках напали на женщину и отняли у нее 1,5 млн рублей
Более половины петербуржцев сделали прививку от гриппа
В Петербурге впервые прозвучит опера «Андре Шенье»
В Петербурге объявили в розыск мигранта, подозреваемого в убийстве