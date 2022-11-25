У ранее задержанного с пакетиком петербуржца дома нашли почти полтора килограмма наркотика

У ранее задержанного с пакетиком петербуржца дома нашли почти полтора килограмма наркотика
Фото: Baltphoto

Полиция взяла наркоторговца с крупным запасом вещества дома. Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 22 ноября, сотрудники полиции Выборгского района задержали безработного местного жителя у дома 19 по улице Кустодиева. При себе у него был пакетик с наркотическим веществом весом 1,21 гр. В среду, 23 ноября, экспертиза показала, какой именно наркотик находился в свертке.

Как стало известно Gazeta.SPb, в этот же день правоохранители провели обыск в квартире задержанного в доме 190, корпус 1 по Северному проспекту. Там они нашли наркотик, масса которого составила 1 321, 1 гр. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый остается в изоляторе. Ранее мужчина трижды был судим, в том числе за наркотики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали трех полицейских-наркоторговцев. Продолжается расследование с целью выявления личностей других членов преступной группы и их задержания.

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