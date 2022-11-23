В Петербурге задержали трех полицейских-наркоторговцев

В Санкт-Петербурге пресекли незаконную торговлю запрещенными веществами. К ней оказались причастны три сотрудника полиции и два гражданских лица.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники распространяли запрещенные вещества с помощью тайников, расположенных на территории указанных субъектов.

«В ночь на 23 ноября оперативники Управления собственной безопасности провели задержание пятерых подозреваемых по местам их проживания», – подчеркнули в пресс-службе, отметив, что задержанные уже переданы в следственные органы.

Продолжается расследование с целью выявления личностей других членов преступной группы и их задержания. Если вина оперативников подтвердится, их уволят из полиции, после чего они понесут наказание. Руководство также привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что наркокурьера задержали при подготовке тайника в Левашово.