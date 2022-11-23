Наркокурьера задержали при подготовке тайника в Левашово

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего «курьера» наркотических средств.

По данным ведомства, в июне 2022 года обвиняемый задумался о незаконном сбыте наркотиков. Как «курьер» он получил запрещенное вещество, которое впоследствии должен был разместить в оборудованном им же тайнике в поселке Левашово. В дальнейшем наркотики пошли бы на сбыт потребителям.

«Довести преступление до конца злоумышленнику не удалось, так как в ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан непосредственно возле места, где собирался сделать тайник», – сообщили в официальном telegram-канале Прокуратуры по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что уголовное дело уже передано в Выборгский районный суд, где будет рассматриваться по существу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в гибели москвички.