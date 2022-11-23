В Петербурге задержали подозреваемого в гибели москвички

В ночь на 22 ноября 23-летний петербуржец сообщил полицейским о найденном им теле женщины. В ходе расследования было установлено, что мужчина причастен к убийству.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию Красногвардейского района примерно в 01:40 позвонил 23-летний петербуржец. По его словам, выгуливая собаку в лесополосе у дома по Муринской дороге, он нашел тело женщины.

Ей оказалась 33-летняя жительница Москвы, которая проживала в хостелах Северной столицы и вела асоциальный образ жизни. Оперативниками в ходе дальнейшего расследования было установлено, что мужчина, вызвавший полицию, причастен к гибели москвички.

После распития алкоголя, он оказывал погибшей настойчивые знаки внимания и, получив отказ, до смерти избил ее. Звонок в полицию был попыткой отвести от себя подозрения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге пенсионерка напала на мужа с ножом.