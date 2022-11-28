В Санкт-Петербурге падает стоимость аренды жилья

За год в Санкт-Петербурге арендная ставка «однушек» упала практически на 5%. Такие данные приводят аналитики ЦИАН.

В то же время за год снижение составило более 10%. По данным на конец октября, петербуржец мог арендовать «однушку» за 31,1 тысячи рублей. Заметное снижение показали и ставки за «двушки»: за месяц снижение составило 8,2%, а за год – 14,3%. Таким образом, двухкомнатную квартиру житель Петербурга мог снять в октябре за 49,1 тысячи рублей.

Снижение средних ставок связано, в первую очередь, с выходом на рынок большого числа менее дорогих новинок (ставки в новых «однушках» на 3% ниже, чем в целом по рынку, в «двушках» на 6%), говорят аналитики.

В разговоре с «Gazeta.SPb» руководитель агентства недвижимости «Эстеко» Анатолий Абатуров обратил внимание, что такое снижение точно нельзя назвать существенным.

«Даже если снижение и есть, то это происходит просто из-за того, что падает платежеспособность людей. Арендодатели вынуждены подстраиваться под эту ситуацию. Люди не были снимать жилье за те деньги, соответственно, арендные ставки пришлось снижать. Спрос рождает предложение – так было всегда», — сказал Абатуров.

Более того, эксперт отметил, что цены и дальше будут снижаться, причем не только на аренду, но и на продажу и покупку жилья.