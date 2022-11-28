Реставрация петербургской тюрьмы «Кресты» займет не меньше пяти лет

Реставрация петербургской тюрьмы «Кресты» займет не меньше пяти лет
фото: baltphoto

Историческую часть тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге сносить не планируют. Напротив, есть стремление спроектировать ее реставрацию. Такое заявление сделал заместитель председателя городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов.

По его мнению, этот объект уникален и интересен с точки зрения инвестиций в него. В связи с этим нет сомнений, что найдется инвестор, который будет готов вложить свои средства.

Он обратил внимание, что отреставрировать объект планируется так, чтобы его можно было использовать на современный лад. В частности, была идея создать здесь творческий кластер или камерную гостиницу.

Однако на реставрацию такого объекта понадобится достаточно много времени – не менее пяти лет, добавляет ТАСС.

общество реставрации


 

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