Меньше четверти российских компаний готовы работать с начинающими айтишниками

Только 16% опрошенных компаний в России готовы принять на работу начинающих ИТ-специалистов. Под начинающими подразумеваются те, кто только окончил онлайн-курсы. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

Подавляющее большинство (70%) компаний же заявили, что не готовы начать сотрудничество с айтишниками, за спиной которых только пройденные онлайн-курсы. Остальной процент компаний попросту затруднились дать ответ.

« В сложных условиях рынка, когда изменения наступают крайне быстро, компании не могут позволить себе длительный онбординг новичков без опыта, их обучение и наставничество. Сейчас бизнес делает ставку на опытных, самостоятельных и быстро обучающихся специалистов», — говорится в исследовании.

Интересно, что порядка 56% компаний также заявили, что готовы доплачивать сотрудникам, если те имеют повышенные и более глубокие компетенции. Еще 12% думают о таком варианте, но пока не имеют финансовых возможностей для этого.