Стало известно, как будет выглядеть памятник Блоку в Петербурге

В Санкт-Петербурге на улице Декабристов планируется установить монумент поэту Александру Блоку. Сейчас памятник уже отливают в Москве.

В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» российский скульптор Евгений Ротанов рассказал, что главными темами при создании памятника были ритм и мысли поэта. По мнению Ротанова, его образ довольно-таки загадочный, что и задело его как художника.

Он обратил внимание, что монумент не будет схож с поэтом фотографически. Новый монумент скорее про образ, пояснил Ротанов.

«Самое главное – искание образа, а не схожести. Это вопрос трудный, но наконец я остановился», – отметил Евгений Ротанов.

Отметим, что после завершения отливки в Москве, памятник доставят в Санкт-Петербург. Он будет находиться вблизи дома №57 на улице Декабристов.