При новом руководстве Фонда Капремонта заседания попечительского совета станут регулярными

В Санкт-Петербурге впервые с 2018 года прошло заседание попечительского совета Фонда капитального ремонта (ФКР). Собрание при участии депутатов Законодательного собрания и представителей органов исполнительной власти прошло в жилищном комитете, сообщила пресс-служба ФКР.

По словам председателя жилищного комитета Олега Зотова, Фонд под руководством Дмитрия Шутова справился с подготовкой города к зиме: были закончены работы на большинстве крыш, подлежащих ремонту, а отопление было подано во все 100% домов, в которых проводился ремонт.

Для того, чтобы сократить отставание по региональной программе, Фонду помогут повысить финансовую устойчивость. С 2023 по 2025 год ФКР будет ежегодно выделяться по 6 миллиардов рублей из бюджета города на ремонт лифтов.

В 2023 году Фонд Капремонта намерен провести работы в более чем 1,3 тысячи домов и разработать проект ремонта еще в 349 домах на сумму в более чем 16 миллиардов рублей.

Учитывая большие бюджетные вливания в ФКР, было принято решение проводить заседания на регулярной основе. Петербуржцам важно видеть и понимать, как работает Фонд, и куда тратятся взносы. Подобные собрания сделают работу Фонда капремонта более открытой, прозрачной и понятной населению.