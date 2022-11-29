Какие финансовые продукты оказались востребованными в 2022 году

Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» определили список востребованных финансовых продуктов.[1] Опрос проводился с октября по ноябрь 2022 года среди 2,7 тысяч абонентов билайн — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет[2], проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек[3].

В рамках инициативного исследования «Банковский мониторинг» респондентов спросили об использовании финансовых продуктов в настоящее время, а также о намерении начать или завершить пользование в ближайшие полгода, до марта 2023 года.

Лидером рейтинга финансовых продуктов остается зарплатная карта, что является хорошим показателем для общей экономики страны. В ближайшие полгода 26% опрошенных планируют выпустить новую зарплатную карту. Жители Сибирского федерального округа значительно чаще пользуются зарплатной картой, чем жители РФ в целом – 78%, наименьшая доля зарплатных карт отмечена в Северо-Кавказском федеральном округе — 59%.

На втором месте по востребованности находится дебетовая карта – 67% респондентов уже пользуются данным финансовым продуктом и 25% планируют открыть новую дебетовую карту в следующие полгода.

Доля пользователей кредитных карт остается неизменной – около 40%, так же как весной 2022 года и прошлой осенью. Только у 17% респондентов в планах получить новую кредитную карту в ближайшие 6 месяцев. Отказаться же от кредитной карты планируют 20% опрошенных.

Продолжают набирать популярность вклады: осенью 2021 года продуктом пользовались 20% респондентов, при этом весной 2022 года за счет благоприятных условий по вкладам доля выросла до 32% и к осени 2022 года достигла 39%. Наиболее часто вкладами пользуется возрастная категория 45–60 лет – 44%, тогда как в группе 18–34 лет услугой пользуются 34%. 23% опрошенных россиян планируют открыть новый вклад в ближайшие полгода, при этом 9% намереваются закрыть вклад в этот период.

Интерес к продукту потребительский кредит чуть спадает и составляет среди населения РФ этой осенью долю в 23%. Гендерно-возрастных отличий в пользовании продуктом опрос не выявил. В Южном федеральном округе потребительский кредит берут чаще, чем в других регионах РФ. Схожая тенденция и в намерении воспользоваться потребительским кредитом в следующие 6 месяцев: в целом по РФ – 12%, в ЮФО – 18%.

Доля ипотечных кредитов не изменилась по сравнению с весной 2022 года: 15% опрошенных пользуются данным продуктом, в возрастной группе 35–44 года – 20%. Еще 9% респондентов планируют оформить ипотеку до весны 2023 года, а 3% – планируют закрыть.

Инвестиционные продукты банков вызывают наименьший интерес у пользователей, при этом следует отметить растущий тренд: осенью 2021 года только 8% респондентов отмечали пользование продуктом, весной 2022-го – уже 12%. Мужчины значимо чаще женщин пользуются инвестиционными продуктами. Кроме того, 9% россиян намерены начать использовать инвестиционные продукты в ближайшие 6 месяцев, в то время как 4% планируют отказаться.

[1] Оказание услуг осуществляется при наличии согласия абонента на обработку данных в целях проведения маркетингового исследования.

[2] Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга.

[3] В рамках оказания услуги сведения о местонахождении пользователей не передаются и анализ осуществляется при условии наличия согласия на обработку данных.

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