В Петербурге утвердят правила содержания домашних животных

В среду, 30 ноября, Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердит правила содержания домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, правила будут подразумевать четкий порядок выгула собак и запрет на создание питомников в многоквартирных домах. Соответствующая поправка будет внесена в закон, добавили в ведомстве.

По данным на прошлый год, в квартирах и домах жителей города проживали около миллиона кошек и порядка 300 тысяч собак. В местном парламенте уточнили, что в случае принятия поправки, сам перечень требований для любителей домашних питомцев будут разрабатывать совместно с экспертами в этом направлении.