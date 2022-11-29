В Петербурге утвердят правила содержания домашних животных

В Петербурге утвердят правила содержания домашних животных
фото: baltphoto

В среду, 30 ноября, Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердит правила содержания домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, правила будут подразумевать четкий порядок выгула собак и запрет на создание питомников в многоквартирных домах. Соответствующая поправка будет внесена в закон, добавили в ведомстве.

По данным на прошлый год, в квартирах и домах жителей города проживали около миллиона кошек и порядка 300 тысяч собак. В местном парламенте уточнили, что в случае принятия поправки, сам перечень требований для любителей домашних питомцев будут разрабатывать совместно с экспертами в этом направлении.

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